Juventus-Bologna streaming: dove vedere la gara valida per il sesto turno della Serie A 2018/2019

Juventus-Bologna, gara valida per il sesto turno della Serie A 2018/2019, si gioca mercoledì 26 settembre alle ore 21 allo Juventus Stadium di Torino. I bianconeri di Allegri, primi in classifica a punteggio pieno (15) dopo l’ultimo successo sul campo del Frosinone, affrontano la squadra allenata da Filippo Inzaghi (terz’ultima con 4 punti), rinvigorita dalla prima vittoria in campionato ottenuta domenica al ‘Dall’Ara’ sulla Roma. Nella scorsa stagione, doppio successo bianconero con vittorie per 3-0 a Bologna e 3-1 allo Stadium. L’ultima vittoria rossoblù contro la Juventus è invece datata 26 febbraio 2010: i rossoblù espugnarono lo stadio Olimpico di Torino col risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Marco Di Vaio. Mercoledì, Juve e Bologna tornano ad affrontarsi: bianconeri per proseguire la striscia di vittorie e rafforzare il primato, rossoblù per dare continuità alla recente vittoria sulla Roma e staccarsi dalle zone basse della classifica.

Juventus-Bologna sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in esclusiva sulle frequenze streaming di DAZN per pc, tablet, smartphone, console da gioco (Xbox e Play Station) e smart tv tramite l’apposita app. Non è però tutto, perché la gara sarà disponibile gratuitamente anche per gli abbonati a Mediaset Premium grazie all’accordo stabilito dall’azienda con Perform, e – a pagamento tramite l’acquisto di un ticket aggiuntivo – anche per gli abbonati a Sky o sulla piattaforma Sky Q. Gli aggiornamenti in diretta di Juventus-Bologna saranno inoltre disponibili anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva e, inoltre, in diretta live testuale con ampio pre-partita sul nostro sito. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Juventus-Bologna, probabili formazioni

JUVENTUS – Allegri, senza gli infortunati Khedira e De Sciglio e lo squalificato Douglas Costa, è pronto a cambiar qualcosa rispetto alla gara di Frosinone; a cominciare dalla porta, dove è previsto l’esordio dal 1′ di Mattia Perin. Sulla destra di difesa dovrebbe essere confermato Cuadrado, accanto al quale è pronto a tornare titolare Bonucci. Ballottaggio Benatia-Rugani al centro, con Cancelo che potrebbe tornare dal 1′ nel ruolo di terzino sinistro. A centrocampo sono previste le conferme di Bentancur e Pjanic, mentre si giocano una maglia Matuidi e Emre Can (tirolare a Frosinone). In avanti, Mandzukic è previsto in panchina, con l’impiego dal 1′ di Dybala e Bernardeschi a supporto di Cristiano Ronaldo.

BOLOGNA – Inzaghi fa i conti con le assenze per infortunio di Helander, Poli, Donsah e Palacio, oltre che dello squalificato Pulgar. Da valutare, poi, le condizioni di Svanberg e Krejci. Non ci sono grossi dubbi sulla conferma del 3-5-2, con i rossoblù probabilmente schierati in campo così: Skorupski in porta, De Maio, Danilo e Calabresi in linea di difesa; a centrocampo, nella linea a 5, sono previsti dal 1′ Mattiello, Orsolini, Nagy, Dzemaili e Dijks. In attacco, si va verso la conferma della coppia formata da Santander e Falcinelli.

Juventus (4-3-2-1): Perin; Cuadrado, Bonucci, Benatia, Cancelo; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala; Cristiano Ronaldo.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Orsolini, Nagy, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander