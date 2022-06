Juventus, Bonatti: «Struttura ben chiara, non ci si preoccupi più di tanto»

Andrea Bonatti, ex allenatore della Juve Primavera, è intervenuto come ospite a Sporitalia. Ecco cosa ha detto sui bianconeri

Andrea Bonatti è stato ospite negli studi di Sportitalia. Le parole dell’ex allenatore della Juve Primavera.

MESSAGGIO AD ALLEGRI – «Io credo che per la struttura societaria hanno ben chiari gli obiettivi di tornare ad esere competitivi per lottare per scudetto. L’allenatore sa come si vince, sia con la Juve che col Milan ha dimostrato di avere qualità giuste. Non credo si debba preoccupare più di tanto. Penso che la Juventus possa raggiungere gli obiettivi prefissati».

