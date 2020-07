Juventus, Buffon nella storia: record di scudetti

Con la conquista dello scudetto, Gianluigi Buffon entra ulteriormente nella storia della Serie A

Battendo la Sampdoria, la Juventus ha matematicamente conquistato il nono scudetto di fila; il 36esimo della sua storia. Ma a entrare nella leggenda è anche Gianluigi Buffon, ritornato a Torino dopo l’esperienza al Psg proprio per fare incetta di record.

E dopo aver messo in tasca quello relativo al numero di presenze in Serie A, il portierone bianconero, come riporta La Gazzetta dello Sport, è ora diventato il calciatore ad aver vinto più scudetti in Italia: sono ben 10, nessuno come lui. E considerando che la sua avventura continuerà anche nel 2021, il record potrebbe essere ancora rimpinguato.