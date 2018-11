Juventus-Cagliari, i convocati di Allegri: out Chiellini e Bernardeschi

La lista di Massimiliano Allegri per la sfida di domani sera contro il Cagliari. Due indisponibili, seconda chiamata per Spinazzola

Dopo aver terminato l’allenamento, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di sabato sera contro il Cagliari. Come ha annunciato il tecnico bianconero in conferenza stampa, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi non saranno della partita e non sono stato neanche convocati. Spicca la seconda presenza per Leonardo Spinazzola.