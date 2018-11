Juventus-Cagliari streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Cagliari streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la partita valida per l’11ª giornata della Serie A 2018/2019

Juventus-Cagliari è la gara valida per l’11° turno della Serie A 2018/2019. La sfida è in programma sabato 3 novembre 2018 all’Allianz Stadium di Torino e mette di fronte la formazione di Allegri, capolista con 28 punti, e quella di Maran (13), posizionata a metà classifica. I bianconeri, unica squadra ancora imbattuta in Serie A, sono reduci dalla vittoria in rimonta sul campo dell’Empoli; i rossoblù vengono anch’essi da un periodo positivo con tre turni utili consecutivi e l’ultimo successo casalingo sul Chievo. Allo Stadium va in scena una sfida con obiettivi diversi: Juve per mantenere la testa solitaria della classifica, Cagliari per allungare la serie positiva e tenersi a distanza dalla zona retrocessione.

Juventus-Cagliari sarà trasmessa in streaming su DAZN (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). Per gli abbonati della piattaforma sarà possibile seguire il match in streaming su smartphone, tablet, laptop e PC. La gara sarà inoltre trasmessa in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale con ampio prepartita direttamente sul nostro sito.

Juventus-Cagliari

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 3 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20,30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Maurizio Mariani (sez. Aprilia)

Juventus-Cagliari probabili formazioni

JUVENTUS – Allegri non può contare sugli infortunati Chiellini, Emre Can e Bernardeschi. Al centro della difesa bianconera, probabile spazio per Benatia, mentre nel ruolo di terzino sinistro De Sciglio e Alex Sandro si giocano una maglia. A centrocampo, Bentancur è favorito dal 1′ sul rientrante Khedira ed è pronto a far reparto con Pjanic e Matuidi. In avanti, è ballottaggio a tre fra Douglas Costa, Dybala e Cuadrado per completare il tridente con Mandzukic e Ronaldo.

CAGLIARI – Maran non ha a disposizione Lykogiannis, Klavan e Farias e potrebbe schierare la formazione vista nell’ultima gara vinta sul Chievo. Cragno confermatissimo tra i pali; in linea di difesa Srna è favorito dal 1′ su Faragò, così come Pisacane su Romagna. A completare il reparto arretrato si scaldano Ceppitelli e l’ex Padoin; a centrocampo sono pronti Ionita, Bradaric e Barella. In avanti, ecco Joao Pedro e Castro trequartisti a supportare l’unica punta Pavoletti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Castro, Joao Pedro; Pavoletti.

