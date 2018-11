Juventus-Cagliari: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Juventus-Cagliari, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Juventus ospita il Cagliari nell’11ª giornata di Serie A, con il chiaro obiettivo di rispondere al Napoli, vittorioso ieri contro l’Empoli con un sonoro 5-1. I ragazzi di Massimiliano Allegri, vogliono continuare a mantenere i 6 punti di vantaggio, per farlo però dovranno superare i rossoblù che vengono da un buon momento, avendo raccolto 7 punti nelle ultime tre gare.

Juventus-Cagliari: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Juventus-Cagliari: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Allegri non riserva sorprese e vara un 4-3-3 che vede Szczesny in porta. Davanti a lui una linea formata da Cancelo, Benatia, Bonucci e De Sciglio. In regia scelto Pjanic, affiancato da Bentancur e Matuidi. Tridente ricco di talento e imprevedibilità, formato da Dybala, Costa e Ronaldo. Anche Maran conferma il 4-3-1-2 con Bradaric in mediana e Castro alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti. Completano il centrocampo le due mezz’ali Ionita e Barella. In difesa ci saranno poi Srna e Padoin sugli esterni e la coppia Pisacane-Ceppitelli al centro a difesa della porta di Cragno.

UVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Benatia, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronalo, Costa. All. Allegri

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Castro; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran

Juventus-Cagliari: probabili formazioni e pre-partita

Allegri opta per un 4-3-3 dove fa ruotare alcuni uomini. Ci saranno infatti De Sciglio e Benatia in difesa e Bentancur a centrocampo a dare un po’ di respiro ai titolari. In attacco invece il tridente sarà composta da Dybala e Douglas Costa sulle fasce e Cristiano Ronaldo come riferimento centrale. Nel Cagliari invece Maran propone un 4-3-1-2 dove Castro agirà da trequartista alle spalle delle due punte Joao Pedro e Pavoletti.

Juventus-Cagliari: i precedenti del match

Il Cagliari deve portare davvero bene alla Juventus. Infatti oltre alla sfida che assegnò ai bianconeri il primo dei loro 7 scudetti consecutivi, negli ultimi cinque incontri i sardi ne hanno persi 4 e pareggiato uno. Una supremazia netta per la banda di Allegri, che questa sera vorrà sicuramente allungare la striscia positiva.

Juventus-Cagliari: l’arbitro del match

Sarà il 36 enne Maurizio Mariani l’arbitro per questo Juventus-Cagliari. Il fischietto di Aprilia è in Serie A dal 2015 e ha già raccolto più di 50 presenze in campionato. Ad aiutarlo nel compito di questa sera ci saranno gli assistenti Fiorito e Galetto e il quarto uomo Marinelli.

Juventus-Cagliari Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Cagliari sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.