Juventus-Cagliari top e flop: Dybala illumina, Bradaric horror

Juventus-Caglari top e flop: bene Dybala, Douglas Costa e Joao Pedro. Giù gli i terzini bianconeri e Bradaric

La Juve risponde con un 3-1 sul Cagliari alle cinquine di Napoli e Inter e continua la sua marcia imperterrita in testa alla classifica. Dybala, un’autorete di Bradaric e un gol di Cuadrado regalano il decimo successo in undici partite alla squadra di Allegri che ora potrà concentrarsi sul difficile impegno di mercoledì contro il Manchester

Juventus-Cagliari: I promossi

DYBALA 7.5: Pronti e via la Juve è già in vantaggio. Passano 40 secondi e la Joya argentina buca Cragno dopo una splendida serpentina al limite dell’area di rigore cagliaritana. Dopo le gioie europee il numero 10 bianconero si sta confermando anche nei confini italici

DOUGLAS COSTA 7: Dopo le giornate di squalifica per la gomitata a Di Francesco, Douglas Costa torna titolare in campionato e non delude le attese. Nonostante i soli 45 minuti concessi da Allegri, il brasiliano semina il panico sulla fascia e propizia l’autogol di Bradaric per il 2-1.

JOAO PEDRO 6.5: Il brasiliano dopo la brutta parentesi doping sta finalmente tornando. Insieme a Pavoletti è la vera spina nel fianco per i bianconeri e soprattutto per Cancelo, beffato dal gol del capitano del Cagliari

Juventus-Cagliari: i bocciati

CANCELO 5.5: L’ex nerazzurro non sfigura. Le sue solite discese sulla fascia destra sono inarrestabili ma, sulla prova del portoghese pesa la responsabilità del gol di Joao Pedro. Cancelo si fa saltare con troppa facilità e non copre bene la porta di Szczesny

BRADARIC 4.5: Serata disastrosa per il croato. Viene sempre preso in mezzo dai centrocampisti bianconeri in più è autore di un goffo autogol che condanna la sua squadra allo svantaggio a fine primo tempo. Maran è costretto a toglierlo nel secondo tempo per disperazione