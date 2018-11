Juventus, Cancelo: «Anche Chiellini vorrebbe essere come CR7»

Il terzino della Juventus Joao Cancelo ha parlato del connazionale Cristiano Ronaldo in un’intervista rilasciata a Sport Tv

Joao Cancelo è stato il grande acquisto dell’estate juventina dopo Cristiano Ronaldo. Il terzino, strappato all’Inter che non aveva la forza economica per riscattarlo, sta confermando quanto fatto vedere alla corte di Spalletti. Un giocatore di una tecnica impressionante, all’altezza dei migliori Marcelo e Jordi Alba, in grado di dare tanta spinta e corsa in attacco e migliorato in fase difensiva. Un vero e proprio regista sulla fascia che sta conquistando i cuori di tutti i bianconeri. Ma insieme a lui appunto, un altro portoghese è atterrato nella galassia Juve: Cristiano Ronaldo. Queste le parole di Cancelo sul connazionale rilasciate a Sport Tv: «Tutti i giocatori della Juventus guardano Cristiano Ronaldo con ammirazione. Anche i più esperti, come Chiellini, vorrebbero essere come lui. Se è vero che in allenamento ha sorpreso tutti? È un giocatore incredibile, lavora tanto».