Juventus, Causio: «Dybala è di un’altra categoria»

Franco Causio parla di Paulo Dybala: ecco le parole dell’ex calciatore della Juventus sul numero 10 argentino

Franco Causio, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Paulo Dybala. Le sue parole.

DYBALA – «Paulo è di un’altra categoria, sa risolvere i match come pochi altri. Ultimamente si è parlato parecchio del suo minutaggio, ma è reduce da un periodo non facile per vari problemi fisici. Stavolta Andrea lo lancerà dal 1’, vuol dire che sta bene ed è recuperato al 100%. E tutti noi siamo curiosi di ammirarlo. È un fuoriclasse. Con il suo sinistro può colpire in quasi tutte le posizioni: da trequartista o da seconda punta è sempre micidiale, faccio più fatica a immaginarlo come esterno in un tridente in linea».

