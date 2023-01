Juventus, Cherubini: «Partita da brividi. In 15 giorni rosa al completo»

Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della partita di Coppa Italia

Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della partita di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni:

LA PARTITA – «Partita da brividi e inizio di una competizione importante che abbiamo vinto 14 volte. Abbiamo voglia di far bene, abbiamo dentro la rabbia dello scorso anno per la finale persa e io spero pensino a quello per fare poi lo stesso percorso».

MERCATO – «Per l’immediato possiamo migliorare se recuperiamo tutti i giocatori. Questa rosa definita a un certo punto virtuale c’è, speriamo che in 15 giorni riusciamo ad avere la rosa al completo».

