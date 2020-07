Juventus, Chiellini: «Non vediamo l’ora di arrivare a Lisbona»

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni della UEFA prima del sorteggio dei quarti di finale

«Non è stato cosi facile rimanere in forma, soprattutto per i giocatori più anziani come me (ride, ndr). Mi svegliavo presto la mattina per allenarmi da solo. Non è stato semplice per nessuno, ma il lato positivo è stato poter trascorrere tanto tempo con la famiglia. Siamo molto contenti di aver ricominciato, non vediamo l’ora di arrivare a Lisbona. Prima però abbiamo un altro obiettivo in Italia».