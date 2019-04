Juventus, Chiellini rinnovo in vista e futuro da dirigente

Giorgio Chiellini si legherà a vita al bianconero. Si parla di rinnovo e ruolo da dirigente all’interno della società.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il futuro di Chiellini non è mai stato così legato alla Juventus. Il contratto del difensore bianconero è in scadenza a giugno del 2020, ma le parti sarebbero già in contatto per un rinnovo.

Ma non finisce qui, Chiellini potrebbe avere un ruolo di rilievo nella Juventus anche dopo la fine della sua esperienza in campo. Tra i progetti della società ci sarebbe infatti l’ipotesi di inserire il difensore nella dirigenza. Giorgio Chiellini, ricordiamo, compirà 35 anni il prossimo 12 agosto e la prossima stagione potrebbe essere l’ultima della sua carriera.