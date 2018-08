Allegri compie 51 anni: gli auguri della Juventus e il like di Bonucci – FOTO

Gli auguri della Juventus a Massimiliano Allegri, che oggi festeggia 51 anni: su Instagram spunta il like di Leonardo Bonucci

Da quattro anni protagonista assoluto sulla panchina bianconera, Massimiliano Allegri compie oggi 51 anni. Il tecnico livornese sta ricevendo centinaia di messaggi sui social network e non potevano mancare gli auguri della Juventus: «Buon compleanno, Mister! Tantissimi auguri a @OfficialAllegri #ForzaJuve».

Ai più attenti però non è sfuggito un particolare: su Instagram è spuntato il like di Leonardo Bonucci. Ieri il difensore si è presentato alla stampa per la seconda volta come nuovo calciatore bianconero ed ha affermato che i problemi con l’allenatore sono superati. Oggi i segnali social valgono molto, il like può confermare il clima più che ottimo tra i due…