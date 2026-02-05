Juventus, prima convocazione per i nuovi arrivati Holm e Boga contro l’Atalanta. La decisione ufficiale di Spalletti su Yildiz

Juventus, sono stati convocati per la prima volta i nuovi arrivati Holm e Boga contro l’Atalanta. La decisione ufficiale di Spalletti su Yildiz

Le carte sono state scoperte e la Juventus è pronta per la battaglia di Bergamo. A poche ore dal fischio d’inizio del delicatissimo quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, Luciano Spalletti ha diramato la lista ufficiale dei convocati.

La novità: ecco Boga e Holm

Il tema che accende la vigilia è senza dubbio la presenza, per la prima volta assoluta, dei due colpi del mercato invernale. Salgono sul pullman per la New Balance Arena Jeremie Boga ed Emil Holm. L’esterno ivoriano torna a respirare l’aria del nostro campionato ed è pronto a fornire imprevedibilità alla manovra. Con lui c’è il laterale svedese, arrivato per puntellare le corsie esterne. Difficilmente li vedremo in campo dal primo minuto, considerando il poco tempo trascorso con i compagni, ma la loro presenza in panchina offre a Spalletti opzioni preziose a gara in corso per cambiare l’inerzia del match.

Vlahovic e Milik ancora out, c’è Yildiz

Se la difesa e le fasce sorridono, l’attacco piange. Scorrendo la lista, salta all’occhio l’assenza prolungata dei “pesi massimi” del reparto offensivo. Non recuperano Dusan Vlahovic né Arkadiusz Milik. I due attaccanti restano ai box per smaltire i rispettivi problemi fisici, lasciando la squadra priva di riferimenti strutturali classici.

Le scelte tattiche: tutto su David

In questo scenario, il peso dell’attacco graverà interamente sulle spalle di Jonathan David. La punta canadese sarà il terminale offensivo chiamato a scardinare la difesa orobica. Spalletti dovrà disegnare una Juve compatta, capace di sfruttare la velocità di David e gli inserimenti dei centrocampisti per tentare l’assalto alla semifinale in una notte che si preannuncia di sofferenza e carattere.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

1 Perin

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal