Connect with us

Ultime Notizie

Juventus-Cremonese streaming live gratis: dove vederla in diretta tv

Avatar di Edoardo D'Amato

Published

2 ore ago

on

By

david juventus

Il calendario della Serie A 2025-26 completa questa sera la sua 20° giornata con il posticipo delle 20:45, ovvero Juventus-Cremonese. Dopo il successo per 3-0 contro il Sassuolo, i bianconeri vogliono continuare con la loro strisce di risultati positivi per rimanere agganciati al treno Champions.

Di fronte però ci sono i biancorossi di Davide Nicola, che nelle ultime settimane hanno pagato dazio dopo un ottimo inizio di campionato. I favoriti rimangono Yildiz & Co., ma occhio a possibili sorprese.

Di seguito vediamo nel dettaglio dove vedere Juventus-Cremonese in streaming.

Juventus-Cremonese streaming gratis? Tutte le info

Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida fra Juventus e Cremonese. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

PacchettoContenuti principaliPrezziCondizioni di visione
DAZN FULL (ex Standard)– Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)
– Serie BKT completa
– LaLiga spagnola e Liga portoghese
– Serie A femminile		– Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)
– Annuale rate: 34,99 €/mese
– Mensile flessibile: ora in sconto a 29,99€ al mese invece di 44,99€		– 2 dispositivi sulla stessa rete internet
– Non condivisibile con persone fuori casa
DAZN FAMILY (ex Plus)– Tutti i contenuti del pacchetto FULL
– Visione su due reti internet differenti		– Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)
– Annuale rate: 59,99 €/mese
– Mensile flessibile: 69,99 €/mese		– 2 dispositivi su reti diverse
– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa
DAZN GOAL (ex Goal Pass)– Tutta la Serie BKT
– 3 partite per turno di Serie A TIM
– Serie A femminile eBay
– LaLiga spagnola e Liga portoghese		– Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)
– Annuale rate: 13,99 €/mese
– Mensile flessibile: 19,99 €/mese		– 2 dispositivi sulla stessa rete internet
– Condivisione solo in ambito domestico
DAZN MYCLUB PASS– Tutte le partite della propria squadra in Serie A
– Show pre e post-partita
– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand		29,99 €/mese con pagamento in 12 rate– 2 dispositivi sulla stessa rete internet
– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Tra i vari piani, ancora per oggi c’è un’interessante offerta DAZN sul piano Full per i nuovi clienti: permette di avere tutta la Serie A, gli Australian Open di tennis e i canali di Eurosport per sei mesi a 29,99€ invece di 44,99€. Per un risparmio di 90€.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Juventus-Cremonese: le probabili formazioni

In casa bianconera resta in dubbio l’impiego di Conceição, alle prese con alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a svolgere allenamenti differenziati tra venerdì e sabato. In caso di forfait, dovrebbe esserci spazio per Miretti, con Yildiz schierato dal primo minuto a supporto dell’attaccante David, al momento in vantaggio su Openda.

Buone notizie invece per il reparto arretrato, dove Kelly è tornato a disposizione: il difensore inglese ha concrete possibilità di partire titolare, mentre Koopmeiners potrebbe alternarsi con Bremer. In mezzo al campo la regia sarà affidata a Locatelli, mentre sugli esterni agiranno McKennie e Cambiaso.

Sul fronte grigiorosso, il tecnico Nicola sembra intenzionato a confermare il tandem offensivo composto da Bonazzoli e Vardy. A centrocampo potrebbe rivedersi Vandeputte dal primo minuto, affiancato da Grassi e Bondo; Payero, invece, non figura tra i convocati.

Sulle corsie laterali sono pronti Barbieri e Pezzella, anche se quest’ultimo dovrà difendersi dalla concorrenza di Zerbin. In difesa, la linea a tre dovrebbe essere guidata da Baschirotto, punto di riferimento del reparto arretrato.

Le probabili formazioni di Juventus-Cremonese:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Urbano Cairo Torino Udinese 2 Urbano Cairo Torino Udinese 2
Torino News5 giorni ago Lorenzo Bosca

Cairo: «Gara che si poteva pareggiare. Mercato? Abbiamo tanta carne al fuoco» – VIDEO

Urbano Cairo commenta la sconfitta del Torino contro l’Udinese: dal risultato al calciomercato, le parole del patron Amareggiato per il...
Change privacy settings
×