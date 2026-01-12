Juventus-Cremonese streaming live gratis: dove vederla in diretta tv

Il calendario della Serie A 2025-26 completa questa sera la sua 20° giornata con il posticipo delle 20:45, ovvero Juventus-Cremonese. Dopo il successo per 3-0 contro il Sassuolo, i bianconeri vogliono continuare con la loro strisce di risultati positivi per rimanere agganciati al treno Champions.

Di fronte però ci sono i biancorossi di Davide Nicola, che nelle ultime settimane hanno pagato dazio dopo un ottimo inizio di campionato. I favoriti rimangono Yildiz & Co., ma occhio a possibili sorprese.

Di seguito vediamo nel dettaglio dove vedere Juventus-Cremonese in streaming.

Juventus-Cremonese streaming gratis? Tutte le info

Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida fra Juventus e Cremonese. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: ora in sconto a 29,99€ al mese invece di 44,99€ – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Tra i vari piani, ancora per oggi c’è un’interessante offerta DAZN sul piano Full per i nuovi clienti: permette di avere tutta la Serie A, gli Australian Open di tennis e i canali di Eurosport per sei mesi a 29,99€ invece di 44,99€. Per un risparmio di 90€.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Juventus-Cremonese: le probabili formazioni

In casa bianconera resta in dubbio l’impiego di Conceição, alle prese con alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a svolgere allenamenti differenziati tra venerdì e sabato. In caso di forfait, dovrebbe esserci spazio per Miretti, con Yildiz schierato dal primo minuto a supporto dell’attaccante David, al momento in vantaggio su Openda.

Buone notizie invece per il reparto arretrato, dove Kelly è tornato a disposizione: il difensore inglese ha concrete possibilità di partire titolare, mentre Koopmeiners potrebbe alternarsi con Bremer. In mezzo al campo la regia sarà affidata a Locatelli, mentre sugli esterni agiranno McKennie e Cambiaso.

Sul fronte grigiorosso, il tecnico Nicola sembra intenzionato a confermare il tandem offensivo composto da Bonazzoli e Vardy. A centrocampo potrebbe rivedersi Vandeputte dal primo minuto, affiancato da Grassi e Bondo; Payero, invece, non figura tra i convocati.

Sulle corsie laterali sono pronti Barbieri e Pezzella, anche se quest’ultimo dovrà difendersi dalla concorrenza di Zerbin. In difesa, la linea a tre dovrebbe essere guidata da Baschirotto, punto di riferimento del reparto arretrato.

Le probabili formazioni di Juventus-Cremonese:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.