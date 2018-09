Juan Cuadrado, impegnato negli ultimi giorni con la Colombia, ha parlato degli obiettivi stagionale con la Juventus e di Cristiano Ronaldo

Juan Cuadrado vuole continuare a vincere con la Juventus. Impegnato negli Stati Uniti con la sua Colombia, che in amichevole ha pareggiato 0-0 contro l’Argentina del compagno di squadra Dybala, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cuiha posto gli obiettivi stagionali con la squadra bianconera: «La Champions? E’ una competizione molto difficile, ma abbiamo voglia di arrivare in fondo. Per farlo dobbiamo essere tranquilli e consapevoli di essere una grande squadra» le parole rilasciate a Sky Sport.

Cuadrado ha poi continuato parlando anche di Cristiano Ronaldo: «Vincere per noi è l’unica cosa che conta. Il nostro obiettivo è vincere Scudetto, Coppa Italia e arrivare in finale di Champions League. Cristiano Ronaldo? E’ un grandissimo cannoniere, sono sicuro che dopo il primo gol arriveranno tutti gli altri. Lui deve stare tranquillo perchè è un grande campione».