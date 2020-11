Juventus, De Sciglio: «Il Lione mi ha voluto, sento fiducia»

Nuova avventura per De Sciglio in prestito al Lione. Il terzino ex Juventus ha spiegato i motivi della scelta

Mattia De Sciglio negli ultimi giorni del mercato estivo ha lasciato la Juventus per approdare in prestito al Lione. Il terzino italiano ha svelato alcuni retroscena sul trasferimento in Francia parlando a OL TV.

«Non so perché il trasferimento sia saltato. All’ultimo momento non ci fu l’accordo tra Juventus e Paris Saint-Germain, quindi la trattativa si interruppe. Ho scelto il Lione perché ha dimostrato la volontà di prendermi, ha creduto in me. Questa fiducia che mi ha dato è davvero ciò che mi ha spinto ad accettare immediatamente il prestito. Poi era arrivato anche il momento per me di provare un’esperienza all’estero».

