Juventus, la difesa alza il muro: in Serie A solo 5 gol concessi in 8 gare

Dopo 7 Scudetti consecutivi vinti con la miglior difesa, la Juventus continua a mantenere alzato il proprio muro difensivo con sole 5 reti subite nelle prime 8 giornate

Il campionato si vince con la miglior difesa: è questo che ama ripetere spesso Allegri. La Juventus dei 7 scudetti consecutivi ne è un chiaro esempio e anche in questa stagione la retroguardia bianconera non vuole essere da meno. Finora, infatti, sono solamente 5 le reti concesse agli avversari in 8 giornate di Serie A, mentre è andata anche meglio in Champions League, dove Szczesny è uscito imbattuto dal campo per due volte, contro Valencia e Young Boys. Ai bianconeri, quindi, non mancano certamente l’organizzazione difensiva e la voglia di sacrificarsi per i proprio compagni, ma c’è qualcuno che in Italia sta facendo meglio: si tratta della Sampdoria, che fin qui ha subito 4 reti. Esattamente come Atletico Madrid, nella Liga, e il Mainz in Bundesliga, invece, Manchester City e Liverpool hanno incassato solo 3 gol in Premier League. Gli uomini di Allegri, tuttavia, non avevano proprio iniziato benissimo: nelle prime giornate, infatti, sono state troppe le disattenzioni difensive, ma dopo averci lavorato in allenamento adesso la Juve ha nuovamente alzato il muro. Nelle ultime sei partite, tra Serie A e Champions League, i bianconeri hanno subito solamente il gol di Mertens. Con 5 reti incassate nelle prime 8 giornate, si tratta di una delle migliori partenze di sempre dal 2011 ad oggi. Solo 2 volte i bianconeri hanno fatto meglio: nel 2014 furono 3 i gol subiti, mentre nel 2012 ne incassarono 4.