Juventus, disgelo con Lotito: pronto l’assalto a Milinkovic-Savic

La Juventus studia il colpo Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio. I dettagli e la strategia del club bianconero

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe stato un riavvicinamento tra la dirigenza della Juventus ed il presidente della Lazio Claudio Lotito. La Juventus vorrebbe infatti tentare l’assalto a Sergej Milinovic-Savic in estate, quando il serbo avrà un solo anno di contratto con il club biancoceleste.

In questo senso due cessioni potrebbero risultare decisive: la prima riguarda Pellegrini che potrebbe finire proprio alla Lazio in uno scambio, mentre la seconda sarà quella di Adrien Rabiot che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con la Juventus.