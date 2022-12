Lazio, discorso rinnovo rimandato a giugno per Milinkovic-Savic

Nuovi aggiornamenti sul possibile rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic con la Lazio. Tutti i dettagli della trattativa

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il discorso per il rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic con la Lazio sarebbe ormai stato rimandato a giugno.

Il centrocampista serbo, dopo un incontro con l’agente Kezman, è convinto che la migliore soluzione sia quella di partire in estate. Un’opzione che non farebbe felice Claudio Lotito, visto che senza l’accordo per il rinnovo il prezzo si abbasserebbe sotto i 60 milioni di euro.