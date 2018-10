Dybala sta tornando sui suoi livelli ed è lo juventino con la miglior media gol per minuti giocati: anche meglio di Ronaldo

L’arma in più della Juventus, in questo momento, si chiama Paulo Dybala: l’argentino, dopo un inizio fatto di panchine, si è lentamente conquistato il posto vicino a Cristiano Ronaldo, segnando 5 gol nei minuti in cui è stato in campo. Di questi 4 solo in Champions, tra cui la tripletta allo Young Boys e la marcatura all’Old Trafford di Manchester, e 1 in Serie A. Inoltre in Europa è l’unico bianconero, oltre a Del Piero nella stagione 1997-1998, ad aver segnato 4 reti nelle prime tre giornate. E se si conta anche il gol contro il Bologna in campionato è lo juventino con la miglior media reti per minuti giocati nelle varie competizione, persino meglio di Ronaldo: 1 gol ogni 137′ su 687′ totali per l’argentino, uno ogni 185‘ su 929’ totali per il portoghese. La coppia si completa molto bene: entrambi sono a 5 reti stagionali, ma Cr7, finora, li ha segnati in campionato.