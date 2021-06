Juventus, Dybala non si ferma: si allena a Miami con un preparato di football americano

Anche in vacanza Paulo Dybala non smette di allenarsi e lo fa con un preparatore di football americano

Paulo Dybala vuole presentarsi al top ai nastri di partenza della prossima stagione con la Juventus, l’inizio del ritiro alla Continassa è previsto a metà luglio e Paulo quest’anno vuole essere pronto da subito.

Ecco perché a Miami, dove è in vacanza insieme alla fidanzata Oriana ed alcuni amici, non sta tralasciando la preparazione fisica. Lo sta seguendo in questi giorni Set Minther, un preparatore dell’equipe di “The Foot Doctor“ che ha esperienza anche con giocatori professionisti di football americano.