Juventus, Dybala vede bianconero. Programmato l’incontro per il rinnovo

Rinnovo Dybala: l’incontro con l’agente, Jorge Antun, dovrebbe avvenire nei primi giorni del ritiro estivo, quando la ‘Joya’ tornerà a Torino

Il ritorno di Massimiliano Allegri avvicina sempre di più Paulo Dybala alla permanenza in bianconero. Il tecnico toscano vuole ricostruire intorno al numero 10 e il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 sembra sempre più vicino.

Come riportato da gazzetta.it, l’incontro con l’agente Jorge Antun dovrebbe avvenire nei primi giorni del ritiro estivo, quando il giocatore tornerà a Torino per preparare la sua settima stagione in bianconero.