Juventus Empoli, i dati degli azzurri in trasferta contro i bianconeri

I precedenti di Juventus Empoli vedono i bianconeri favoriti, ma Nicola può compiere l’ennesimo miracolo. La situazione

Nei 15 incontri tra campionato e coppa Italia, l’Empoli contro la Juventus ha conquistato soltanto una vittoria e un pareggio (nel lontano 1998 ai tempi di Luciano Spalletti), per il resto soltanto 13 vittorie bianconere.

Quella vittoria conquistata con la rete di Mancuso ha avuto come ruolo determinante la testa affrontando una squadra nettamente superiore ai toscani. Quella testa che Davide Nicola può trasmettere ai ragazzi, considerando che dall’altra c’è un dato particolare per l’ex tecnico granata: non ha mai vinto in casa della Juve.