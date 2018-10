Cristiano Ronaldo plus: l’elenco dei numeri della Juve in positivo con lui

Juve: tutti i numeri in aumento rispetto a un anno fa grazie all’arrivo di Cristiano Ronaldo. Dalle azioni chiave, ai punti, passando per i dati social, dello stadio e del merchandising

100 milioni di euro di spesa per il cartellino più 30 l’anno di ingaggio netti e, alla fine di tutto, è lecito chiedersi alla fine di ottobre se alla Juventus è davverso valsa la pensa di investire così tanto per Cristiano Ronaldo. La risposta, come spesso avviene, può essere solo nei numeri: quelli messi in evidenza stamane da Tuttosport relativi ai primi mesi bianconeri dell’asso bianconero, reduce dalla doppietta che ha permesso alla Juve la rimonta sull’Empoli (con conseguente nuovo allungo in classifica sul Napoli). Si parte ovviamente dai gol: sette finora, tutti in campionato, abbelliti da altri cinque assist. CR7 ha messo lo zampino insomma in ben dodici azioni da gol su 27 gol totali della Juve sinora, con una percentuale di incidenza mica male (48% circa) che ha portato a tre punti in più in campionato e nel girone di Champions League relativamente a un anno fa.

A far propendere però ancora più per il sì alla domanda di cui sopra, non sono solo i numeri in campo, quanto quelli fuori. La Juve, rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione, ha fatto registrare il +30% di incassi dalle partite casalinghe sinora grazie all’effetto Ronaldo. Su tutte le piattaforme social, la società bianconera ha aumentato i followers del 40%, una cifra mostruosa. Ancora più impressionante il dato sul merchandising: la Juve ha aumentato del 100% le magliette vendute quest’anno rispetto all’anno scorso. Sì, esattamente: i bianconeri sinora hanno già raddoppiato il numero di casacche vendute. I soldi sin qui spesi, si direbbe, non sono stati spesi poi tanto male…