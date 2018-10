A Empoli l’ultima perla di Cristiano Ronaldo, sono già 10 in 10 partite. Come i veri campioni non pensa solo a sé ma fa crescere i compagni

Chiamatelo CR10! Il portoghese ha giocato le prime 10 gare di campionato con la maglia della Juventus e ha lasciato il segno in ogni gara. Secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo, arrivato dal Real Madrid in estate e che ha un costo di 83 milioni di euro a stagione, ha inciso in ogni sfida. Con il Chievo, all’esordio, non segna ma sale di livello con lo spostamento sulla fascia sinistra e l’ingresso di Mandzukic, solo un super Sorrentino gli nega il primo gol. Con la Lazio, alla seconda, sfiora il gol ma trova un assist involontario per Marione. Con il Parma l’esibizione meno convincente: non ha lasciato il segno ma ha saputo trascinare la squadra.

Alla quarta con il Sassuolo i primi gol: il portoghese si conferma implacabile dopo le soste per le Nazionali e trova il 1° storico gol in Serie A e la sua prima doppietta italiana. Alla quinta con il Frosinone serve una sua magia per abbattere la muraglia ciociara e il numero 7 risponde presente con il 3° gol in stagione. Alla 6ª con il Bologna un suo tiro-cross permette a Matuidi di chiudere la gara. Alla settima, alla prima grande partita giocata in Italia, tira fuori la sua miglior prestazione (sin qui). L’avversario è il Napoli e Cristiano sfodera una prestazione da fuoriclasse assoluto, sfornando due assist e trascinando i compagni a suon di giocate e carisma. All’ottava contro l’Udinese trova un bellissimo gol con il mancino. Alla nona contro il Genoa va ancora una volta in rete, stavolta di ‘rapina’. Alla decima contro l’Empoli trascina la squadra con una doppietta decisiva che serve per la rimonta e trova il suo gol più bello sin qui.