Galeone: «Allegri da Juve. Motta? Quello bianconero è un mondo a parte»

Galeone, ex allenatore, ha parlato di Allegri, la Juve e di Thiago Motta per il futuro a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

CHI RISCHIA TRA JUVE E ALLEGRI – «Quando la Juve ha esonerato Max nel 2019, lui ci è rimasto male ma poi la società ha cambiato due allenatori in due anni… La panchina bianconera non è per tutti. Max ha dimostrato di essere un allenatore da Juve. Nel caso, per il successore non sarebbe semplice. Thiago Motta, tanto per citare il nome più chiacchierato, è molto bravo. Ma la Juve è un mondo a parte».

