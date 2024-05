Atalanta Juventus, Vlahovic: «Dobbiamo aprire un ciclo vincente. Ecco a cosa penso dopo questo successo»

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha parlato della vittoria con gol in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta

Dusan Vlahovic ha deciso la finale di Coppa Italia a Roma contro l’Atalanta. Ecco le parole del centravanti della Juventus a Sky Sport.

COSA RAPPRESENTA QUESTA VITTORIA – «Vuol dire tanto, penso che questa serata dovrebbe essere l’inizio di un nuovo percorso e di un nuovo ciclo vincente. Siamo tutti molto contenti, le emozioni sono a mille. Due anni fa abbiamo perso la finale e non è stato bello. Il DNA della Juve è vincere, ripartiamo da qui».

NOTTE DIVERSA – «Io gioco le partite sempre uguali più o meno. A volte va bene a volte non va bene. La differenza la fa se fai gol, giustamente se sei attaccante. L’abbiamo voluta tantissimo, era un nostro obiettivo da inizio anno. Siamo molto contenti, non so che dire, rimango senza parole. Dobbiamo iniziare da qui e aprire un ciclo vincente».

GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO – «Io cerco di migliorare tutti i giorni, ascoltare consigli, aiutare la squadra il più possibile. E’ il successo di tutti noi. Ringrazio i miei compagni che mi sono stati vicini nei momenti di difficoltà, il mister, i tifosi, tutti. C’è da migliorare tanto, da fare gol, giocare bene e vincere. Poi vedremo alla fine di tutto se sono stato abbastanza bravo o no. Non ci penso, penso a come migliorare tutti i giorni e essere la migliore versione di me stesso. Ci sto lavorando duramente».

MIGLIOR PARTITA DA QUANDO E’ ALLA JUVE – «Finora si, sicuramente si. E’ il mio primo trofeo. non conto quelli in Serbia, ho segnato anche lì in coppa di Serbia e abbiamo vinto ma vincere con la Juve è incredibile. Ho fame, voglio vincere tanto altro ancora, si gioca per questo. Spero di vincerne tanti altri».