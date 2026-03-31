Juventus, Holm è tornato in gruppo. Novità su Cabal e Kalulu in vista del match col Genoa: cos’è successo oggi alla Continassa

Juventus, Holm ha fatto ritorno in gruppo. Novità Cabal e Kalulu verso il Genoa: cosa è accaduto alla Continassa

Prosegue la marcia di avvicinamento della Juventus al prossimo e delicato impegno di campionato. La formazione bianconera ha infatti da poco concluso l’allenamento mattutino presso il proprio centro sportivo, focalizzando l’attenzione e le energie in vista dell’importante sfida contro il Genoa, in programma per il prossimo lunedì 6 aprile. Un match che si preannuncia cruciale per le ambizioni quarto posto della Vecchia Signora nel rush finale della stagione. Lo riporta Juventusnews24.

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Il rientro di Emil Holm: una pedina fondamentale recuperata

La notizia più confortante di giornata per lo staff tecnico arriva direttamente dall’infermeria. Dopo un periodo di attenta valutazione medica, Emil Holm ha lavorato in gruppo durante l’intera seduta odierna. Il laterale ha risposto positivamente a tutte le sollecitazioni fisiche e atletiche, e pertanto è da considerarsi a tutti gli effetti recuperato per il match di lunedì. Il suo rientro a pieno regime rappresenta un’importante iniezione di fiducia e una preziosa opzione tattica in più per la corsia esterna, permettendo all’allenatore di poter contare su rotazioni più ampie in un momento clou della Serie A.

Situazione rosa: il ritorno di Cabal e la gestione di Kalulu

Le novità provenienti dal quartier generale bianconero, tuttavia, non si limitano al solo esterno ex Atalanta. Quest’oggi, infatti, alla Continassa si è rivisto Cabal dopo gli impegni con la Colombia. Sul fronte della gestione delle energie, invece, si registra una scelta mirata per un altro elemento cardine della retroguardia: a Kalulu è stato concesso un giorno di riposo. Una mossa concordata con lo staff medico per permettere al difensore di smaltire le fatiche accumulate nei recenti impegni con la Francia.

Due giorni liberi per ricaricare le batterie

Considerando che la partita contro i liguri è fissata per il posticipo del lunedì, lo staff tecnico ha deciso di rimodulare il programma di lavoro settimanale. È stato stabilito ufficialmente che nelle giornate di mercoledì e giovedì la Juventus non sarà alla Continassa e godrà di due giorni liberi. Un meritato break per recuperare le energie psicofisiche, prima di rituffarsi a capofitto nella preparazione tattica a partire da venerdì, con l’obiettivo di arrivare al top della forma per battere il Genoa.