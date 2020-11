Nicklas Bendtner ha rivelato un retroscena sul suo arrivo alla Juventus

Nicklas Bendtner, ex attaccante della Juventus, in una intevista a BBC5 ha rivelato un retroscena sul suo primo giorno in bianconero.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24

«Non riuscivo a trovare i ragazzi, era tutto un po’ strano, soprattutto perché era il mio primo giorno. E poi ho trovato dieci o dodici giocatori nei bagni, che prendevano un caffè, chiacchieravano, stavano insieme e fumavano una sigaretta. È stato qualcosa di eccezionale e mi ha fatto pensare che sarebbe stata un’esperienza divertente».