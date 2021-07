Juventus, programmato l’incontro per il rinnovo di Dybala: le ultime

L’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, è atteso all’inizio della prossima settimana a Torino per discutere del rinnovo con la Juve

La Juventus accelera per il rinnovo di Paulo Dybala. Come raccolto dalla redazione di Juventusnews24.com, all’inizio della prosisma settimana è atteso a Torino Jorge Antun, agente del numero dieci.

Sarà l’occasione ovviamente per fare il punto sul futuro del fantasista argentino e sul prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2022. C’è la volontà di entrambe le parti di arrivare ad una fumata bianca, con Dybala nuovamente al centro del mondo bianconero dopo il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.