Juventus, incontro di mercato col Bologna per Lucumí: c’è ancora distanza sulla valutazione. Ecco come sta procedendo la trattativa

Il calciomercato Juventus continua a muoversi anche sul fronte difesa. I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo centrale e tra i nomi presenti nella lista della dirigenza resta quello di Jhon Lucumí, difensore del Bologna. Nelle ultime ore c’è stato un incontro tra i due club per fare il punto su diverse opportunità di mercato, compreso proprio il profilo del colombiano.

A raccontare i dettagli è stato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, sottolineando come i rapporti tra Juventus e Bologna restino positivi nonostante il cambio di riferimento dirigenziale in casa bianconera, con il passaggio dalla gestione Comolli alla nuova fase guidata da Giovanni Carnevali.

Calciomercato Juventus, Romano fa il punto su Lucumí

Fabrizio Romano ha spiegato: «Durante questa settimana c’è stato un incontro tra la Juventus e il Bologna per discutere di diverse opportunità di mercato, a metà settimana. Juventus e Bologna hanno un ottimo rapporto, poi chiaramente è cambiato il riferimento dirigenziale da Comolli a Giovanni Carnevali, ma questo non cambia i rapporti. Mi raccontano che in questo incontro fosse presente Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, quindi con un senso di continuità rispetto a gennaio, quando Juventus e Bologna hanno fatto un’operazione legata al doppio scambio di prestiti di Joao Mario e Holm».

Il giornalista ha poi aggiunto che il nome di Lucumí è stato uno degli argomenti trattati nel corso del confronto tra le due società.

Calciomercato Juventus, il Bologna chiede oltre 25 milioni

La pista, al momento, non è però semplice. Secondo Romano, la Juventus valuta il difensore meno rispetto alla richiesta del Bologna, che pretende una cifra superiore ai 25 milioni di euro. Per questo non ci sarebbero ancora le condizioni per una chiusura imminente.

Sul centrale colombiano restano inoltre gli occhi di alcuni club esteri, fattore che potrebbe complicare ulteriormente la trattativa. La Juve ha comunque avviato i contatti e continua a monitorare il dossier: Lucumí resta un nome concreto, ma servirà avvicinare le valutazioni per trasformare l’interesse in una vera operazione.