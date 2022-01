Juventus, incrocio Pogba-Dybala: il francese in bianconero in caso di addio della Joya

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juventus: nel caso in cui Dybala dovesse andare via, i bianconeri punterebbero forte su Pogba

L’edizione odierna di Tuttosport torna a fare il nome di Paul Pogba per la Juve. L’incrocio, questa volta, potrebbe arrivare con Paulo Dybala, nel caso in cui l’argentino non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno.

Su di lui ci sono Inter, Barcellona e Tottenham. Con gli eventuali soldi risparmiati da Dybala, ecco che la Juventus potrebbe studiare una strategia per riportare a Torino il centrocampista del Manchester United, oppure per potenziare l’offerta per Dusan Vlahovic.

