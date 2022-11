Juventus Inter, è spareggio: l’X non serve a nessuno

Juventus Inter, il pareggio non serve a nessuno visti i risultati della giornata di sabato di Serie A. Partita che vale tutto

I bianconeri per il sorpasso e restare agganciati alla vetta, i nerazzurri per staccare la Juventus in classifica e toglierla dalla corsa Scudetto, almeno per il momento. La vittoria di Napoli e Milan lascia in dote al Derby d’Italia una partita da vincere a ogni costo per entrambe le squadre. Vietato il segno X all’Allianza Stadium. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.