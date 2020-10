Juventus, la dirigenza sta con Pirlo e appoggia il progetto

I risultati della Juventus non sono quelli sperati, ma la dirigenza sta con Pirlo

La sconfitta casalinga in Champions League contro il Barcellona è stata senza storie. La superiorità dei blaugrana sulla Juventus è stata evidente ed è stata ammessa anche da Andrea Pirlo. L’allenatore bianconero è incappato in un altro passo falso e ci sarebbe già chi lo mette in dubbio.

Non la dirigenza però. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nonostante i risultati non proprio positivi il club bianconero non avrebbe riserve su Pirlo e avrebbe appoggiato con coerenza e fermezza il suo progetto.