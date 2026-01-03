Juventus Lecce, Del Rosso (vice di Di Francesco) nel post partita: «Un punto che stasera ha premiato i valori della nostra squadra. Su Falcone...»

Juventus Lecce, Del Rosso ha parlato ai microfoni di Dazn sulla partita giocata dai suoi. Ecco le dichiarazioni del vice di Di Francesco

Nel post partita di Juventus Lecce Del Rosso, vice di Eusebio Di Francesco, ha parlato ai microfoni di Dazn.

PAREGGIO – «Questa squadra rispecchia i valori della società e dei tifosi del Lecce. È una squadra che lotta contro tutti e stasera è stata premiata. La Juventus è una grandissima squadra ma quando lotti così… Eusebio l’aveva preparata molto bene. Sapevamo della forza della Juventus e la fortuna aiuta gli audaci. Abbiamo un portiere veramente strepitoso ma dobbiamo ammettere di essere stati anche fortunati. Ma se tu non sei disposto a sacrificarti ne esci fuori con le ossa rotte».

FALCONE – «È un portiere forte, porta tanti punti. Vladimiro per le caratteristiche che ha come giocatore e come uomo potrebbe ambire a società di livello superiore. Noi ce lo teniamo stretto, lui ha sposato la causa giallorossa e si sente parte del nostro mondo».