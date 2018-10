Grande prova della Juventus a Old Trafford. Manchester United-Juve: i bianconeri hanno imposto il loro gioco per oltre un’ora

Paulo Dybala ha deciso il match di Old Trafford trovando il quarto gol in Champions nelle ultime due partite giocate, 5 nelle ultime 4 come nelle precedenti 24 presenze nella competizione. Una serata importante per la Joya, una serata importantissima per la Vecchia Signora. Manchester United-Juve potrebbe aver segnato una svolta nella storia bianconera. I bianconeri hanno imposto il loro gioco a Old Trafford, dominando nel primo tempo, soffrendo solo nei minuti finali. Nella ripresa lo United ha alzato la pressione, la Juve ha provato ad abbassare il ritmo e non ha trovato le giuste misure come nel primo tempo ma ciò che più ha impressionato è proprio la prima frazione giocata dagli uomini di Allegri. Era dai tempi di Marcello Lippi che non si assisteva a una prova di simile autorità, in campo europeo, dei bianconeri.

La Juve è scesa in campo con una consapevolezza quasi inusuale. A differenza delle passate stagioni, la Juventus è apparsa consapevole della propria forza e ha anche giocato un buon calcio (i bianconeri hanno cambiato passo dalla sfida col Bologna). Madama sa di dover fare uno scatto importante nella mentalità per ridurre il gap con il Real e le altre. L’acquisto di Cristiano Ronaldo, in questo senso, è stato fondamentale. Il portoghese ha aggiunto la sua mentalità vincente a una squadra già incredibilmente vincente. C’è ancora da lavorare, questa squadra può ancora migliorare perché avrebbe potuto chiudere prima la partita, avrebbe potuto sbagliare di meno in avanti e questo fa ben sperare Allegri e i tifosi juventini in vista di sfide più impegnative. Lo United non è quello dei tempi di Ferguson, questo va detto, ma nemmeno la Juve è quella ‘impaurita’ di qualche anno fa. Tre partite, tre vittorie, zero gol subiti e 6 realizzati. La Juventus ha lanciato il suo messaggio: «quest’anno ci siamo anche noi». Per davvero!

