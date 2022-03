Juventus, Matuidi: «A Torino tre anni bellissimi. Addio Dybala? C'è una sola spiegazione...»

L’ex bianconero Matuidi ha parlato della sua esperienza alla Juventus e dell’addio di Dybala

Blaise Matuidi, ex centrocampista della Juventus e ora all’Inter Miami, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione in casa bianconera.

INTER MIAMI –«Per ora ho accettato il ruolo di ambasciatore del club, che mi piace molto, e continuo a tenermi in forma, ma non so se smetterò. Mi guardo intorno ma senza ansia, sicuramente non mi vedo in campo a 37-40 anni come Giorgio (Chiellini, ndr) e Gigi

(Buffon, ndr)…».

PENTITO DELL’ ADDIO ALLA JUVE –«No, ho passato tre anni bellissimi a Torino, ho ricordi fantastici dei tre scudetti vinti, dei compagni, dei tifosi. Ho avuto la fortuna di giocare in una squadra di altissimo livello e ne vado fiero, ma era il momento di cambiare. E l’ho capito grazie al Covid».

ADDIO DYBALA –«Ho un ottimo rapporto con Paulo, ho sentito la notizia ma non ho ancora avuto modo di parlare con lui. È un grande uomo oltre che un grande giocatore, sono molto sorpreso perché penso che per la Juve non sarà affatto semplice sostituirlo e trovarne un altro del suo livello: ha fatto cose fantastiche in questi anni, i tifosi lo adorano e non lo dimenticheranno mai. Sono sicuro che troverà un club che gli permetterà di continuare a crescere e a fare bene. L’unica spiegazione è che la Juventus abbia deciso di rinnovare la squadra. So che è difficile da accettare, ma in queste situazioni bisogna saper voltare pagina».

