Juventus-Milan highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 31ª giornata della Serie A 2018/2019

Juventus-Milan highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 31° turno della Serie A 2018/2019. All’Allianz Stadium di Torino, la squadra di Massimiliano Allegri affronta i rossoneri guidati da Gennaro Gattuso. Juventus capolista con 81 punti e reduce dalla vittoria di Cagliari; Milan quarto (52) e proveniente dal pareggio interno con l’Udinese. Nella sfida d’andata, successo bianconero a San Siro con le reti di Mandzukic e Ronaldo. Adesso è di nuovo Juventus contro Milan: bianconeri per mettere il mattone, forse definitivo, per la conquista dello scudetto; rossoneri per uscire dall’impasse e rafforzare il quarto posto valido per la Champions. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

JUVE-MILAN 0-1: Il Milan è avanti dopo 39 minuti. Ventunesimo gol in campionato per Krzysztof Piatek, che ha sfruttato l’errore in uscita della Juventus e l’assist di Bakayoko per sbloccare il match all’Allianz Stadium contro la Juventus.

JUVE-MILAN 1-1: Pareggio bianconero con Paulo Dybala su calcio di rigore!

JUVE-MILAN 2-1: Palla persa da Calabria, recuperata da Pjanic e assist perfetto per Kean che con un diagonale imparabile brucia Reina