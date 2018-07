Bonucci alla Juventus: il Milan rifiuta uno scambio con Benatia

La Juventus tratta ancora con il Milan per un possibile ritorno a Torino di Leonardo Bonucci. I rossoneri avrebbero rifiutato uno scambio con Mehdi Benatia

Continua la bollente trattativa tra la Juventus e il Milan per un clamoroso ritorno in bianconero del difensore Leonardo Bonucci. Qualche giorno fa, difatti, è spuntata questa ipotesi che ha spaccato il popolo juventino tra chi rivorrebbe in squadra Bonucci e chi no. Ieri, nella conferenza stampa di presentazione il nuovo direttore tecnico del Milan, Leonardo, ha ammesso che è stato lo stesso calciatore a chiedere la cessione alla Juventus. Inizialmente si era parlato di uno scambio tra il giocatore trentunenne e Higuain, in seguito è stato inserito nella trattativa anche il giovane difensore Mattia Caldara.

Adesso sembra, secondo quanto riportato da Il Corriere di Torino, che la Juventus ha proposto un’altra contropartita tecnica ai rossoneri: Mehdi Benatia. La dirigenza del club milanese, però, sembra non gradire questa ipotesi e avrebbe rifiutato l’offerta, puntando più su Caldara.