Alvaro Morata non recupera per la sfida di domenica contro il Sassuolo: lo spagnolo tornerà per la Coppa Italia

La Juve scende in campo per preparare la sfida contro il Sassuolo, ma anche contro i neroverdi dovrà fare a meno di un giocatore importante: Alvaro Morata. Come spiega Sky Sport, lo spagnolo non ha recuperato dal problema muscolare che lo ha fermato una settimana fa.

L’attaccante tornerà per la sfida di Coppa Italia contro il Genoa.

