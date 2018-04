Il Napoli si gode Koulibaly: un difensore con la testa

Il centrale del Napoli Kalidou Koulibaly ha deciso lo scontro diretto con la Juventus con un bellissimo colpo di testa, vero e proprio cavallo di battagli del senegalese

La sua ultima prodezza è ancora impressa negli occhi e nella mente di tutti gli appassionati. 90′ minuto: angolo dalla destra di Callejon, Koulibaly prende la rincorsa, sovrasta Benatia e realizza forse il gol più importante della sua carriera. Tuttavia il gigante senegalese ha già abituato a prove del genere. Quello contro la Juventus è il quinto gol in campionato, tutti realizzati con un colpo di testa. Dopo averlo visto segnare a Lazio, Torino, Cagliari e Verona magari gli uomini di Allegri avrebbero dovuto prepararsi con più attenzione.

Comunque grande soddisfazione per un ragazzo arrivato a Napoli nell’anonimato e trasformatosi ora in uno dei centrali difensivi migliori della Serie A. Koulibaly infatti arriva nel 2014 dal Genk su esplicita richiesta di Rafa Benitez. L’inizio non è dei più facili, ma pian piano cresce il feeling con il nostro campionato e con esso anche le prestazioni, fino a diventare il roccioso difensore di oggi. Kalidou ormai è diventato un vero e proprio pilastro del Napoli di Maurizio Sarri, e la speranza dei tifosi azzurri è che possa restarlo ancora per molto tempo.