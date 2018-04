La Juventus perde contro il Napoli e Buffon striglia tutti nello spogliatoio: battibecco con Benatia per il gol subito da Koulibaly nella sfida Scudetto

Lo spogliatoio della Juventus non è tranquillissimo dopo la vittoria del Napoli all’Allianz Stadium. Questo, perlomeno, è il quadro che emerge a più di ventiquattro ore dalla partita che ha rimesso in discussione il discorso Scudetto. Ci sarebbe pure un retroscena con protagonista Gianluigi Buffon, stando a quanto racconta La Gazzetta dello Sport. Il portiere della Juventus non ha preso bene la prestazione dei suoi: nella pancia dello Stadium, di fronte ai suoi compagni, ha strigliato tutti, con un particolare occhio di riguardo per Medhi Benatia. Buffon avrebbe avuto un battibecco con il marocchino, reo di aver perso Kalidou Koulibaly in occasione del gol partita. Benatia è pure recidivo, visto quanto fatto a Madrid negli ultimi minuti. Non si sarebbe trattato di una vera e propria lite, ma di un confronto acceso, al termine del quale le due parti paiono essersi riconciliate.

Buffon Benatia: Juventus, il momento è delicato

La Juventus, comunque, non ha preso bene la sconfitta interna con il Napoli. La strigliata di Buffon allo spogliatoio ha rimesso in discussione tutti. Da Higuain a secco da otto gare a un Dybala irriconoscibile passando per lo stesso Benatia, le cui amnesie difensive si stanno verificando con troppa frequenza. Buffon si sta giocando l’ultimissima parte della sua carriera da calciatore e vuole che la squadra lo segua e dia tutto per la maglia. Anche per questo ha arringato i compagni tra le mura dello Stadium, lontano dalle telecamere. E anche per questo ha aspettato un po’ prima di tornare nello spogliatoio: ha fatto sbollentare la rabbia andando a congratularsi con ogni giocatore del Napoli dopo il fischio finale. Il dopo gara di domenica sera è stato agitato, ma ora la Juventus deve tornare a lavorare a testa bassa, sabato sera c’è l’Inter e lo Scudetto è ancora in ballo.