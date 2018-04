Sarri contro l’entusiasmo di Napoli: chiesta concentrazione

Maurizio Sarri contro l’entusiasmo di Napoli: il tecnico è preoccupato dall’euforia della piazza partenopea dopo la vittoria di Torino contro la Juventus

Juventus-Napoli è terminata 0-1, azzurri a quota -1 dalla vetta. A quattro gare dal termine del campionato, la formazione partenopea ha la concreta possibilità di sorpassare i bianconeri, complice il calendario favorevole: Gonzalo Higuain e compagni sono attesi dalle ostiche trasferte con Inter e Roma. Ma Maurizio Sarri è preoccupato: il tecnico è spaventato dall’euforia della piazza dopo l’impresa della squadra all’Allianz Stadium di Torino

Entusiasmo dilagante a Napoli dopo la vittoria corsara di Torino, con diecimila persone che hanno atteso la squadra all’aeroporto di Capodichino sbarcata alle 3.00 del mattino. Striscioni, fumogeni e cori di incitamento: grande eccitazione per un traguardo che sembra sempre più possibile. Ma Maurizio Sarri non è del tutto felice di questo entusiasmo: il tecnico ha sottolineato che sarà necessaria la giusta concentrazione per il finale di stagione, a partire dalla trasferta dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina…