Juventus-Napoli, 34ª giornata di Serie A 2017/2018: fischio d’inizio domenica 22 aprile alle ore 20,45. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Juventus-Napoli, 90 minuti che possono cambiare una stagione. In palio, una bella fetta di scudetto per i bianconeri e, per gli azzurri, la possibilità di riaprire concretamente i giochi per il titolo. In classifica, sono 4 i punti che separano le due squadre: Juve al comando con 85, dietro la compagine di Sarri con 81. L’allenatore bianconero Massimiliano Allegri, intervenendo nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato così la sfida scudetto dell”Allianz Stadium‘: «Sarà sicuramente una partita importante per il campionato ma non sarà decisiva. La Juventus sta facendo un campionato importante, abbiamo 85 punti e mancano 5 partite: il Napoli sta facendo altrettanto un campionato importante e può arrivare ancora a 96 punti. E’ una partita di calcio che va giocata in serenità, affrontiamo una squadra che ha puntato tutto sul campionato e si giocherà tutto». Nella gara d’andata, giocata a dicembre al ‘San Paolo’, successo bianconero di misura firmato dall’ex Gonzalo Higuain.

La partita in programma all”Allianz Stadium’ domenica 22 aprile 2018 alle ore 20,45 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport e da Sky sui canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta di Juventus-Napoli potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Juventus-Napoli, probabili formazioni

Il dubbio più grande per Allegri è quello relativo all’impiego dal 1′ di Dybala: l’argentino, non al meglio nelle ultime prestazioni, potrebbe essere scalzato da Mandzukic nell”11′ titolare. Si va comunque verso il 4-3-3; dietro, oltre al ‘ritorno’ di Buffon tra i pali, sarà probabile vedere Howedes dal 1′ nelle linea con Benatia, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo, ecco il rientrante Ojanic con Khedira e Matuidi. In attacco, sicuri di una maglia Douglas Costa e Higuain. Napoli: Sarri ritrova Koulibaly dopo la squalifica e gli unici dubbi per il suo 4-3-3 riguardano l’impiego di Hamsik e Mertens; i due non sono al meglio della forma, Zielinski e Milik restano pronti per una maglia.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne.

Juventus-Napoli, curiosità e statistiche

I precedenti di Serie A giocati a Torino tra Juventus e Napoli sono 71: bilancio a favore dei bianconeri con 44 successi, 20 pareggi e 7 vittorie azzurre.

giocati a Torino tra e sono 71: bilancio a favore dei bianconeri con 44 successi, 20 pareggi e 7 vittorie azzurre. L’ultimo successo del Napoli in casa della Juventus risale all’ottobre 2009 (vittoria azzurra per 3 a 2).

in casa della risale all’ottobre 2009 (vittoria azzurra per 3 a 2). Negli ultimi sei confronti di campionato giocati a Torino, la Juventus ha sempre battuto il Napoli .

ha sempre battuto il . Nelle ultime cinque gare dell’attuale campionato, entrambe le squadre hanno guadagnato 11 punti (3 vittorie e due pareggi).

Medie reti a confronto: Juventus con 78 reti segnate e 19 subite (secondo miglior attacco e miglior difesa); Napoli con 70 gol all’attivo e 23 subiti (terzo miglior attacco e terza miglior difesa del campionato).

con 78 reti segnate e 19 subite (secondo miglior attacco e miglior difesa); con 70 gol all’attivo e 23 subiti (terzo miglior attacco e terza miglior difesa del campionato). Entrambe le squadre hanno perso solo due volte nell’attuale campionato di Serie A: Juve senza sconfitte da 20 giornate (l’ultima a novembre in casa della Sampdoria), Napoli battuto l’ultima volta in casa dalla Roma (27esima giornata) e mai uscito sconfitto in trasferta.

Juventus-Napoli, l’arbitro della partita

La partita di Torino sarà diretta dall’arbitro Gianluca Rocchi di Firenze. I suoi assistenti saranno Di Liberatore e Tonolini, Massa designato quarto uomo. Al Var, Irrati e Vuoto (assistente).