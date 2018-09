Juve-Napoli: gli azzurri non vincono due volte di fila a Torino da 33 anni

Juventus-Napoli: gli azzurri, vincitori dell’ultima sfida all’Allianz Stadium, non fanno bottino pieno a Torino dal lontano 1985. Per i bianconeri i partenopei restano la vittima preferita, anche se…

Una sfida nella sfida: l’ultima volta all’Allianz Stadium, lo scorso anno, per il Napoli fu vittoria e quasi illusione, quella di vincere lo Scudetto. Oggi, con Carlo Ancelotti in panchina, gli azzurri contro la Juventus si giocano ancora una volta la vetta della classifica, ma hanno anche un mezzo appuntamento con la storia. Sono infatti circa 33 anni che gli azzurri non riescono a battere i bianconeri in casa per due volte di fila. L’ultima volta successe nel lontano 1985, quando il Napoli riuscì a sconfiggere la Juve a Torino per due volte, una di seguito all’altra. Da allora un tabù praticamente mai infranto. Di più: il Napoli è la miglior vittima della Juventus stando alle statistiche.

In assoluto gli azzurri sono infatti la squadra che ha perso più volte contro i bianconeri (ben 66) e quella che ha subito più gol dalla Vecchia Signora (210 totali). Tenendo però conto delle ultime 59 partite casalinghe in assoluto di Serie A, la Juventus ne ha perse soltanto due, ma una di queste proprio la scorsa stagione contro il Napoli (gol allo scadere di Kalidou Koulibaly per gli uomini allora allenati da Maurizio Sarri). Non solo: dalla stagione 2016/2017 ad oggi la formazione azzurra è quella ad avere il miglior ruolino di marcia fuori casa, con ben 29 successi in totale.