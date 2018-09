Insigne e la voglia matta del primo gol allo Stadium

Lorenzo Insigne non ha mai realizzato un gol contro la Juventus allo Stadium e vuole sfatare questo tabù

Lorenzo Insigne è il leader del nuovo Napoli targato Carlo Ancelotti. L’attaccante azzurro ha già realizzato 5 gol in questo campionato, prendendosi la scena. Il tecnico dei napoletani ha cambiato assetto al suo Napoli, abbandonando il 4-3-3 per il 4-4-2: in questo modo l’allenatore ha più copertura e ha avvicinato Lorenzinho alla porta avversaria. Mossa azzeccata perché il Napoli ha blindato la porta e ha trovato un grande Lorenzo Insigne, capace di realizzare 5 gol nelle prime 6 partite di campionato, numeri importanti che non aveva mai raggiunto prima.

Ora Lorenzo vuole un nuovo record. L’attaccante partenopeo vuole realizzare un gol alla Juventus nel suo stadio. Sono 11 i confronti tra lo scugnizzo napoletano e la Vecchia Signora. Lorenzo ha segnato solo 2 gol ai bianconeri: uno in campionato, il 26 settembre 2015, in occasione di un Napoli-Juve che terminò con il successo degli azzurri per 2-1, un altro in Coppa Italia nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, del 5 aprile 2017, con il Napoli che ottenne la vittoria per 3-2 contro i bianconeri. Lorenzo stasera proverà a sbloccarsi allo Stadium anche perché, nei due precedenti in cui è andato in gol, il Napoli ha sempre trovato la vittoria.