Juventus, Nedved: «Piatek è interessante, siamo attenti sul mercato»

Il vicepresidente della Juve, Pavel Nedved, poco prima della gara ha confermato l’interesse per l’attaccante polacco

La Juventus è sempre attenta sul mercato: si muove, tiene caldi i suoi obiettivi, ma non scarta nuove piste. Il nuovo nome sul tavolo è quello dell’attaccante polacco Krzysztof Piątek, protagonista di questo avvio di stagione con 9 reti messe a segno in 8 match. Numeri e prestazioni che hanno reso l’ex KS Cracovia, classe 1995, uno degli obiettivi bianconeri per la prossima stagione. Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, prima del match proprio contro il Genoa, ha spese parole su Piatek ai microfoni di Sky Sport: «Siamo attenti su di lui, è un giocatore interessante. Sono curioso di vederlo contro di noi, bella prova per lui e per noi».

I primi contatti sono stati già avviati qualche settimana, con Fabio Paratici che ha chiesto informazioni a Preziosi e Gabriele Giuffrida, autore del trasferimento dell’attaccante polacco in Italia. La Juventus cerca un attaccante che possa alternarsi a Mandzukic, però le cifre dell’operazione stanno aumentando di settimana in settimana vista la media realizzativa di Piatek che sta segnando gol a raffica. Il Genova valuta l’attaccante polacco 40 milioni, sotto contratto fino al giugno del 2022, ma il costo è sicuramente alla portata del club bianconero. La Juventus continua a seguire Piatek che sarà l’osservato speciale nell’incontro odierno proprio contro il Genoa.