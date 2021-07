Juventus, Arthur si opera: perché non durante le vacanze? Il motivo

Arthur si sottoporrà oggi all’intervento per rimuovere la calcificazione alla tibia. E c’è un motivo per cui non lo ha fatto durante le vacanze

Arthur oggi dovrà operarsi per ridurre la calcificazione alla tibia. Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchetti ha chiarito come mai l’operazione non è stata fatta durante le vacanze del brasiliano.

«Non era possibile operare Arthur perché non era completa la calcificazione. Si è tentata la via di una terapia conservativa ma non è bastata e con lo staff si è decisa l’operazione, dopo gli ultimi esami. Tempi minimi due mesi».