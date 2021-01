Juventus, Paratici: «Squalifica Rabiot, ecco come è andata»

Fabio Paratici ha parlato prima di Juventus-Udinese

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, parla ai microfoni di Dazn nel prepartita del match tra bianconeri e Udinese.

RABIOT – «Ci dispiace molto per il ragazzo. Essendo la sentenza del Coni poco prima della gara con la Fiorentina, c’era norme che davano ampie interpretazioni, quindi noi lo abbiamo tenuto fuori in maniera cautelativa con la Fiorentina per evitare ricorsi».

PRIORITA’ ALLA PRIMA PUNTA – «La priorità oggi è la partita. Poi vedremo più avanti cosa succederà. Siamo contenti della nostra rosa che è competitiva. Vogliamo bene ai giocatori che sono stati qua con noi, li rivediamo sempre con piacere».